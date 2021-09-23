В Сыктывкаре водитель «пятерки» врезался в два авто и попал в больницу

Фото: управление ГИБДД по Коми

В среду, 22 сентября, в Сыктывкаре столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 7:40. 37-летний мужчина ехал за рулем ВАЗ-21053 по Октябрьскому проспекту в сторону улицы Тентюковской. В районе дома №115 «пятерка» врезалась в движущийся впереди Mitsubishi Outlander. От удара «Жигули» выборосило на встречную полосу. Там легковушка столкнулась со Skoda Octavia.

В результате ДТП пострадал водитель «пятерки» получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб грудной клетки. Госпитализация мужчине не потребовалась.

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