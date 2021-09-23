В Сыктывкаре мужчина надругался над 14-летней девочкой в лесополосе

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В Сыктывкаре 14-летняя девочка стала жертвой сексуального насилия. Над ней в лесополосе надругался мужчина, сообщает пресс-служба СК по Коми.

Известно, что все произошло на улице Маркова. Извращенец схватил ребенка и оттащил в лес, где изнасиловал девочку. Подросток яро сопротивлялась и смогла сбежать от насильника домой, где рассказала все родителям.

Подозреваемого удалось задержать. Им оказался 46-летний сыктывкарец. Предположительно, мужчина страдает психическим расстройством.

- К настоящему времени подозреваемый задержан. В отношении него следователем направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Для оценки его психического состояния будет назначена и проведена психиатрическая экспертиза, - прокомментировали в ведомстве.

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