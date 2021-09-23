В Коми ищут пропавшего грибника: пока нашли сапоги и велосипед

Фото: "Лиза Алерт"

Под Сосногорском продолжаются поиски пропавшего 50-летнего Сергея Зарембо. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, Зарембо пошёл на тихую охоту в лес 9 сентября. Мужчина поехал на чёрном велосипеде за грибами и пропал в районе станции Пожня. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. К поискам подключились волонтёры.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

Мужчина был одет в бежевый костюм, зеленые сапоги и в синюю кепку. С собой у него был синий рюкзак. Волонтеры выяснили, что неподалеку именно в этом месте бродит медведь, и это затрудняет поисковые работы. Поэтому к поискам привлекли людей с оружием.

14 сентября искать грибника отправились четыре опытных поисковика и 20 полицейских. К вечеру удалось найти сапоги, и родственники заявили, что обувь принадлежит пропавшему. Ровно через неделю один из полицейских нашел велосипед грибника. Самого Зарембо пока найти не удалось, но поиски продолжаются.

Пожалуйста, если Вы располагаете любой информацией о пропавшем, позвоните на круглосуточную бесплатную горячую линию отряда #ЛизаАлерт 8(800)700-54-52 или по номеру 112.

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