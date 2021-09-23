В Сыктывкаре три дня будут ловить пьяных водителей

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С 24 по 26 сентября в Сыктывкаре пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, в пятницу вечером сотрудники ГИБДД проведут массовые проверки автомобилей. Стражи порядка будут пресекать грубые нарушения Правил дорожного движения. В первую очередь речь идет о пьяных водителях, а также о тех, кто отказался от прохождения медосвидетельствования.

За вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. За повторное нарушение либо повторный отказ от медосвидетельствования \ грозит уже уголовная ответственность.

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