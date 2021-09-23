Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 сентября 2021 16:11

В Коми 16 человек эвакуировались из пожара в многоквартирном доме

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ухте 16 человек эвакуировались из задымленного дома

В Ухте 16 человек эвакуировались из задымленного дома

Фото: Архив "КП"

В Ухте накануне горела квартира в жилом доме на улице Интернациональной. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Коми.

Уточняется, что пожар возник в 17:56. Жильцы дома, заметив дым, поспешили самостоятельно эвакуироваться из здания. В итоге 16 человек дожидались пожарных на улице.

Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования,заявили в министерстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Вымском районе горел дом: погибла многодетная мать (подробности)