В Коми 16 человек эвакуировались из пожара в многоквартирном доме

В Ухте 16 человек эвакуировались из задымленного дома Фото: Архив "КП"

В Ухте накануне горела квартира в жилом доме на улице Интернациональной. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Коми.

Уточняется, что пожар возник в 17:56. Жильцы дома, заметив дым, поспешили самостоятельно эвакуироваться из здания. В итоге 16 человек дожидались пожарных на улице.

Предварительная причина пожара – неисправность электрооборудования,заявили в министерстве.

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