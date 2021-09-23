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В Коми назвали муниципалитеты-лидеры по вакцинации от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В ведомстве подчеркнули, что вакцинация проходит нелегко. В министерстве пояснили, что это связано с недоверием жителей, боязнью вакцин и другими факторами. Однако в Коми есть муниципалитеты, которые справляются с вакцинацией успешно.

– Лидерами по этим показателям являются Вуктыльская ЦРБ, Ижемская ЦРБ и Усинская ЦРБ, – говорится в сообщении.

В Ижемской ЦРБ пояснили, что таких результатов удалось достичь за счет командной работы. В медучреждении каждый день контролируют распределение вакцины, логистику и график вакцинации. Медики взаимодействуют с властями и руководством предприятий, а также привлекаются студенты-практиканты.

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