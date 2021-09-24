За унесенные ветром деньги житель Коми получил наказание

Все началось с пикника в канаве Фото: Архив "КП"

В Коми осудили 43-летнего уроженца села Сюлутуй за грабеж. Такую формулировку выбрало обвинение, чтобы описать похищение унесенных ветром денег.

Все началось с пикника в канаве села Кожмудор. Именно там апреле этого года мужчина встретился со своей знакомой. Друзья выпивали и разговаривали.

Во время беседы мужчина попросил в долг тысячу рублей. Женщина согласилась, но когда она достала деньги из кармана, порывом ветра унесло несколько купюр. Мужчина быстро поймал улетевшие 6 тысяч рублей и убежал, несмотря на просьбу женщины вернуть их ей.

За это по решению суда сельчанин теперь обязан провести 460 часов на обязательных работах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сотрудники банка» украли у семьи из Коми 2,6 миллиона рублей (подробности)