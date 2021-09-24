Для предотвращения стрельбы в Коми родителей попросили поговорить с детьми

Психологи отмечают, что на такой жестокий шаг обычно решаются жертвы буллинга Фото: Архив "КП"

Минздрав Коми опубликовал памятку для родителей, которая поможет выявить психологически уязвимого подростка и предотвратить страшную трагедию наподобие тех, что ранее произошли в Перми и Казани.

Напомним, студент местного университета открыл стрельбу прямо в своей альма-матер. К сожалению, в результате страшного происшествия погибли 6 человек, еще 28 пострадали.

Как отмечает Минздрав, к скулшутингу приводят несколько причин: мягкое законодательство об оружии, медиашум и подростковая депрессия. Родители могут повлиять на последний пункт: выявить изменения в поведении ребенка и помочь ему справиться с ними.

Психологи отмечают, что на такой жестокий шаг обычно решаются жертвы буллинга и дети, страдающие депрессией или находящиеся в угнетенном настроении. Порой у будущих стрелков можно обнаружить интерес к теме: изучение сайтов с оружием, поддержку преступников и публикацию подобных постов в соцсетях. Специалисты подчеркивают, что на преступление идут не только дети из неблагополучных семей.

Чтобы предотвратить трагическое развитие событий, родителям рекомендуют чаще разговаривать с детьми, стараться проводить с ними больше времени, создать безопасное пространство в семье, где ребенок сможет поделиться своими чувствами. Не лишним будет обратиться к специалисту: в наше время принять психологическую помощь уже не считается чем-то зазорным.

Также за помощью можно обратиться по телефону доверия 129. Звонок будет бесплатным и анонимным.

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