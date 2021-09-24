В Сыктывкаре Kia врезалась в «Ладу»: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 23 сентября, в Сыктывкаре столкнулись Kia Spectra и Lada Vesta, в результате чего пострадала женщина 1982 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 18:17. Молодой человек 2002 года рождения ехал за рулем Kia Spectra по Октябрьскому проспекту. На перекрестке с улицей Печорской в районе дома №1 по улице Огородной он врезался в «Ладу», которая ехала впереди.

В результате ДТП пострадала женщина 1982 года рождения, находившаяся в салоне отечественного авто. У нее диагностировали перелом поясничного отдела позвоночника. Пострадавшую увезли в больницу.

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