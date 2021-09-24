Подросток из Коми спас истекающего кровью мужчину

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В Ухте чудом спасся от смерти 27-летний парень. Во время пьяного застолья в общежитии с 59-летним знакомым у него возник с ним конфликт. Взрослый мужчина из-за неприязни четыре раза вонзил нож в шею и лицо молодого человека.

Потерпевшему все же удалось вырваться из комнаты и выбежать в коридор, где стояла компания подростков. Один из школьников поспешил помочь раненому парню и вызвал скорую помощь. Подросток также узнал у диспетчера, как остановить массивную кровопотерю и передавал инструкции 27-летнему ухтинцу. Только благодаря этому парень остался жив.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, злоумышленнику, который был ранен судим за убийство, назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

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