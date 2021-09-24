Пчелы предрекают суровую зиму в Коми

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Пчелы предрекают суровую зиму в Сыктывдинском районе. Об этом сообщила пчеловод Любовь Лысова.

По ее словам, перед отправкой пчел в зимовник проводится ревизия. На каждой рамке в улье должно быть не меньше трех килограмм меда. Осенью опытный пчеловод наблюдает за насекомыми и делает осторожные прогнозы. В этом году пчелы предрекают суровую зиму. Они запасают мед в центре улья, клубятся раньше привычного и тщательно утепляют жилище – в этом году очень много прополиса. Как передает «Коми гор», пчелы забивают прополисом каждую щель, и заливать улей начали очень рано.

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