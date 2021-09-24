В Сыктывкаре назвали три необычных случая травмирования детей

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

Врачи Коми республиканской детской клинической больницы проанализировали случаи травмирования детей за последние месяцы и выявили три интересных факта.

Так, в июле в больницу привезли девочку 2019 года рождения с травмой головы. Оказалось, что на ребенка упала беговая дорожка. Девочку положили в отделение нейрохирургии с сотрясением мозга.

В том же месяце в травмпункт попала девочка 2020 года рождения. По данным медиков, ребенок порезал себе руку строительным шпателем. Врачи обработали резаную рану правой кисти и отправили ребенка домой.

В сентябре мальчик 2014 года рождения стукнулся головой о батарею. В этот момент матери дома не было. Врачи диагностировали ушибленную рану затылочной области и оказали необходимую помощь. Как передает «Комиинформ», после этого медики отпустили ребенка домой.

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