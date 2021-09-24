В Сыктывкаре временно изменятся четыре автобусных маршрута

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

В Сыктывкаре временно изменится движение автобусов по маршрутам №№ 3, 5, 7 и 55. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Такие изменения связаны с тем, что филиал «Коми» ПАО «Т Плюс» будет проведить земляные работы по улице Советской в районе домов №52 и №66. Эта дорога будет перекрыта с 8.00 27 сентября до 20.00 4 октября.

Автобус №3 будет ехать по улице Советской, Домны Каликовой, Кирова, Пушкина, затем снова по Советской и далее по маршруту, а в обратном направлении – по Советской, Пушкина, Ленина, Домны Каликовой, снова по Советской и далее по маршруту.

Автобус №5 будет ехать по улице Советской, Пушкина, Ленина, Домны Каликовой, снова по Советской и далее по маршруту, а в обратном направлении - по Советской, Домны Каликовой, Кирова, Пушкина, снова по Советской и далее по маршруту.

Автобус №7 будет ехать по улицам Домны Каликовой и Кирова, а далее по маршруту. Автобус №55 будет двигаться по улицам Домны Каликовой, Ленина, Куратова и Советской, а далее по маршруту.

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