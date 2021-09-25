Маршаковкой альманах, изданный на коми языке, стал «Лучшей книгой года»

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Альманах детского литературного творчества «Менам мойд» («Моя сказка») «Лучшей книгой года». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Коми.

В этом году в конкурсе участвовало 10 изданий на русском и коми языках. Три из них выпустили библиотеки Коми. Победителем в номинации «Лучшая детская книга 2020 года» стал альманах детского литературного творчества «Менам мойд» («Моя сказка»), изданный Национальной детской библиотекой Коми имени Маршака на коми языке совместно с партнерами. Книгу высоко оценили эксперты. Туда вошли 52 сказки, написанные детьми. Иллюстраторами издания также стали учащиеся Специальной (коррекционной) школы-интерната №4 Сыктывкара. Это уже четвертый сборник литературного творчества детей, выпущенный Маршаковкой.

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