За сутки в Сыктывкаре 84 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на субботу, 25 сентября, в Сыктывкаре зафиксировали 84 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 58 человек. За все время из больниц выписали 63 089 пациентов. За сутки в регионе заболели 230 человек. Всего в Коми зафиксировали 68 989 случаев заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 84 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболел 41 человек, а в Усть-Вымском, Ижемском районах и Усинске – по 10. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 8284 человека. За последние сутки снято с учета сняли 76 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки в Коми скончались 19 пациентов с COVID-19. Всего в республике зафиксировали 1 718 смертельных случаев среди пациентов, у которых диагностировали эту инфекцию.

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