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Происшествия25 сентября 2021 14:44

Сыктывкарец, 124 раза нарушивший ПДД, устроил аварию с пострадавшим

Источник:kp.ru
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Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 24 сентября, в Сыктывкаре столкнулись Mercedes-Benz и ВАЗ-21103, в результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 12.15. Молодой человек 2001 года рождения ехал за рулем Mercedes-Benz по Октябрьскому проспекту. Около дома №127 водительь не учел дистанцию и врезался в ВАЗ-21103.

В результате ДТП пострадал 46-летний водитель отечественного автомобиля. У него диагностировали черепно-мозговую травму. Госпитализация мужчине не потребовалась. Водитель Mercedes-Benz получил права в 2019 году. За это время он 124 раза нарушил правила дорожного движения.

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