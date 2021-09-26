В поселках Сыктывкара выберут старост

Фото: Нина Юшкова

В пригородных поселках Сыктывкара выберут старост. Соответствующий проект решения рассмотрят депутаты Совета Сыктывкара на предстоящем заседании, которое запланировано на октябрь.

Назначение старост планируется по результатам схода граждан Выльтыдора и Трехозерка от 27 августа. На сегодня старостой поселка Выльтыдор числится Надежда Гайдэу, а поселка Трехозерка – Ирина Главинская. Согласно проекту решения, староста Трехозерки Ирина Главинская останется на прежнем посту, а старосту Выльтыдора Надежду Гайдэу сменит Валентина Лыюрова.

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