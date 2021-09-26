В Коми Ford сбил велосипедиста

Фото: управление ГИБДД по Коми

В субботу, 25 сентября, в Ухте Ford Focus сбил велосипедиста. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в 19:58. Мужчина 1982 года рождения ехал за рулем Ford Focus по улице 30 лет Октября со стороны Севастопольской. Напротив дома №21 иномарка сбила велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пострадавший получил ушибленную рану левой брови. Госпитализация мужчине не потребовалась. Стаж водителя иномарки составляет 10 лет.

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