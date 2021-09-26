В одном из городов Коми оцепили торговые центры

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье, 26 сентября, в Ухте оцепили торговые центры. Об этом сообщили местные жители.

В настоящее время в нескольких торговых центрах происходит оцепление территории и эвакуация посетителей. В частности, это происходит в ТЦ «Галерея» и «Ярмарка». Около зданий толпятся люди. На месте работают полицейские, сотрудники МЧС и скорая помощь. Как передает «Комиинформ», правоохранителям поступил ложный звонок о минировании торговых центров. По факту случившегося проводится проверка.

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