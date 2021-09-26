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Общество26 сентября 2021 16:39

В Коми ищут директора для Параськиных озер

Источник:kp.ru
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Фото пресс-службы главы Коми

Фото пресс-службы главы Коми

Для заказника Параськины озера ищут директора и научных сотрудников. Об этом сообщили в пресс-службе Печоро-Илычского заповедника.

С 2021 года озера стали федеральным заказником. Печоро-Илычский заповедник принял их под управление. Теперь для заказника ищут новых сотрудников. В списке вакансий: руководитель государственного природного заказника, заместитель директора, старший государственный инспектор в области охраны окружающей среды, старший научный сотрудник, научный сотрудник, ведущий методист по экологическому просвещению, методист по экологическому просвещению, экскурсовод и производитель работ.

Зарплаты на должности не указаны. Заинтересовавшихся просят написать на почту заповедника pechilzap@mail.ru.

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