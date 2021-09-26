План по замене лифтов в Коми на 2021 год выполнили более чем на 90%

Фото пресс-службы администрации Эжвинского района Сыктывкара

План по замене лифтового оборудования в Коми на 2021 год выполнили более чем на 90%. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минстроя.

По состоянию на 24 сентября уже в 90 домах установили 298 современных лифтов. Своей очереди на модернизацию лифтов в текущем году ждут еще четыре дома. Все работы планируют завершить к началу декабря. В частности, в многоквартирном доме № 12 по улице Малышева Сыктывкаре установили семь лифтов повышенного уровня надежности и энергоэффективности. Они полностью соответствуют повышенным требованиям к комфорту пассажиров и их безопасности. К примеру, в лифтах используются увеличенные входные проемы в тех местах, где это позволяет конструкция здания.

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