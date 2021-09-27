Семьи в Коми получат выплаты на детей по-новому

Изменения коснутся и работодателей Фото: Архив "КП"

С 1 января следующего года родителей ожидают изменения в получении пособий на детей. В 2022 году семьи будут получать выплаты автоматически, пишет «Российская газета».

Таковы законодательные изменения, которые вступят в силу с нового года. При этом новшество коснется и работодателей. Например, Фонд социального страхования станет перечислять деньги начальству отцов и матерей, а данные о рождении ребенка в фонд подадут работники ЗАГСа. Помимо прочего, работодатели не будут больше запрашивать информацию для оплаты больничного.

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