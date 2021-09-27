Стало известно, где в Коми наибольшая нагрузка на воспитателей

Статистики подсчитали и возраст работников Фото: Архив "КП"

Статистики Коми подсчитали, сколько детей приходится на одного воспитателя в каждом районе республики. Оказалось, что самая большая нагрузка у педработников в Сосногорском и Ижемском районах. Они присматривают за десятью и более детей.

Немногим меньше дошкольников приходится на одного воспитателя в Инте – семь и менее. Однако это и есть самый низкий показатель нагрузки на воспитателя в регионе.

Всего в Коми работает 5,2 тысяч воспитателей. Из них большая часть – в возрасте 30-49 лет (60 процентов). Менее трети педсостава – это сотрудники старше 50 лет. Молодежи среди воспитателей меньше всего: работников младше 30 лет насчитывается только 12 процентов.

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