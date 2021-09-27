Некоторые бюджетники в Коми получат прибавку к зарплате

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С начала октября в Коми, как и по всей России, ожидается рост зарплат работников бюджетной сферы. Как пишет «Московский комсомолец», оклад станет выше у тех сотрудников, которые не вошли в майские указы Владимира Путина.

В частности, с 1 октября получать станут больше работники ветеринарных лабораторий, соцработники, синоптики и другие их коллеги, а также специалисты, проводящие медико-социальную экспертизу. На сколько именно вырастут зарплаты, неизвестно: индексировать оклады будет каждый регион по отдельности. По предварительным подсчетам, рост составит в среднем 4 процента.

Напомним, бюджетные работники, которые вошли в майские указы, получают прибавку в начале года. Индексируют зарплаты госслужащих каждый год.

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