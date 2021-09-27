Специалисты назвали дату золотой осени в Коми

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Приход золотой осени в Коми и другие регионы европейской части России ожидается с понедельника, 27 сентября. Такой прогноз дал научрук Гидрометцентра Роман Вильфанд. В беседе с РИА Новости он рассказал, что хорошую погоду принесет антициклон.

Солнце придет не сразу: в понедельник еще можно ожидать осадков, однако с каждым следующим днем облака все больше будут рассеиваться. Таким образом, уже во второй половине недели в республике станет солнечно.

В то же время эксперт уточнил, что золотая осень не означает приход бабьего лета. По его словам, золотая осень – это прежде всего яркость красок, а не потепление. Поэтому температура на улице останется на прежнем уровне, в районе +10, +12 градусов.

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