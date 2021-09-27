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Происшествия27 сентября 2021 8:38

Сыктывкарка перевела лжеполицейскому 700 тысяч рублей

Источник:kp.ru
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Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Мошенник, представившийся полицейским, украл у жительницы Сыктывкара 1957 года рождения 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил мужчина и представился полицейским. Собеседник рассказал, что в банк якобы пришел молодой человек, у которого имеется доверенность на снятие денег от имени потерпевшей. Клиент, по словам мужчины, является племянником сыктывкарки.

Для того, чтобы сохранить средства, горожанка оформила два кредита и сняла все деньги со счетов накопления. Затем она небольшими суммами перевела на различные счета в общей сложности 700 тысяч рублей.

Сыктывкарку не смутило, что «правоохранители» отказывались встретиться с ней лично. Через четыре дня она все-таки решила найти полицейского, который ей звонил, и отправилась в дежурную часть. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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