С 1 октября жители Коми будут получать пособия только на карту «Мир»

Россияне смогут получить детские пособия только на карту «Мир» или наличными Фото: Архив "КП"

С 1 октября меняется правило начисления детских пособий в России. Как сообщает федеральный Минтруд, деньги теперь будут поступать на карту платежной системы «Мир».

В ведомстве уточнили, что изменения коснутся лишь тех, кто ранее получал средства на карты других систем. Также нововведение не затронет получателей, у которых оформлена сберкнижка или они получают деньги почтой.

- Если у получателя нет карты, то деньги переведут на счет в банке, - уточнили в министерстве.

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