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Происшествия27 сентября 2021 10:01

В Сыктывкаре таксист сбил 15-летнюю девочку

Источник:kp.ru
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Фото: ГИБДД Сыктывкара

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В воскресенье, 26 сентября, в Сыктывкаре автомобиль такси Datsun on-DO сбил девочку 2006 года рождения. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 18.45. Мужчина 1981 года рождения ехал за рулем иномарки по улице Интернациональной в сторону Орджоникидзе. На перекрестке с улицей Красных Партизан автомобиль сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая получила ушиб правого бедра. Госпитализация ребенку не потребовалась. Водителя за год четыре раза привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

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