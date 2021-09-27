В Коми у детей незнакомцы вымогают деньги под видом продажи газеты

Родители предупреждают других мам и пап: «Семейные деньги в опасности» Фото: Архив "КП"

В Коми на улицах города незнакомые люди вымогают деньги у детей. Неизвестны предлагают взять газету под видом промоушена, когда подросток соглашается взять листовку, выясняется, что газета вовсе не бесплатная.

- Всех, кто берет эти газеты, заставляют платить либо наличкой, либо переводом. Они заявляют, что ребенок раз взял в руки газету, то он ее автоматически купил. Предупредите своих детей, чтоб не попадались на такое, - пишет обеспокоенный родитель в одной из групп в соцсетях.

Родители одного из жертв такого агрессивного промоутера узнали обо всем случайно: увидели перевод на имя неизвестного им человека. Когда стали выяснять, ребенок рассказал правду.

- На вопрос, почему не вернул газету, ответил, что, этот мужчина пошёл за ним следом и сказал, раз взял газету, плати. Бизнес у кого-то процветает. Название газеты не скажу, ребёнок её в школе оставил. А кого-то может уберегу, хорошо, что деньги не последние на карте были, - говорит родитель.

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