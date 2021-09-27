В Коми 80 школ получили современные ноутбуки

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В 80 школ Коми завершилась поставка современного компьютерного оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства образования.

Школы получили 2240 ноутбуков для учеников и 80 многофункциональных устройств. В общей сложности на эти цели потратили почти 152 миллиона рублей. Эта работа была организована в рамках национального проекта «Образование», который в Коми реализуют с 2019 года. За это время 193 школы республики получили технику на сумму более 400 миллионов рублей.

100% образовательных организаций будут оснащены в 2023 году, заверили в Министерстве образования.

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