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Политика27 сентября 2021 12:14

Коммуниста Михайлова зарегистрировали депутатом Госдумы

Источник:kp.ru
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Фото: личный архив героев публикации

Фото: личный архив героев публикации

В понедельник, 27 сентября, Олега Михайлова зарегистрировали депутатом Государственной Думы. Соответствующее решение приняла Избирательная комиссия Коми.

Избирком провел очередное заседание, и в повестке был лишь один вопрос. Члены комиссии зарегистрировали избранного депутата Госдумы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Республика Коми – Сыктывкарский одномандатный избирательный округ. Михайлов был выдвинут КПРФ. За него проголосовали 81407 человек, или 32,36% избирателей.

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