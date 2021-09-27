Коммуниста Михайлова зарегистрировали депутатом Госдумы

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В понедельник, 27 сентября, Олега Михайлова зарегистрировали депутатом Государственной Думы. Соответствующее решение приняла Избирательная комиссия Коми.

Избирком провел очередное заседание, и в повестке был лишь один вопрос. Члены комиссии зарегистрировали избранного депутата Госдумы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 Республика Коми – Сыктывкарский одномандатный избирательный округ. Михайлов был выдвинут КПРФ. За него проголосовали 81407 человек, или 32,36% избирателей.

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