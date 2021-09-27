Учитель из Коми поборется за звание «Учитель года России — 2021»

Фото: пресс-служба Минобразования Коми

Учитель из Сосногорска Нина Евсеева накануне начала борьбу за звание «Учитель года России — 2021». Масштабный конкурс проходит в Ростове-на-Дону.

Педагог работает в городской школе №3. Она преподает детям русский язык и литературу. В этом году Нина Евсеева решила поучаствовать к конкурсе профессионалов педагогического мастерства и испытать свои силы.

Первый день финала обозначился «Методической мастерской». В течение 15 минут конкурсанты продемонстрировали свою методическую компетентность и поделятся опытом обучения и воспитания. Затем у педагогов было 10 минут для ответа на вопросы членов жюри.

Во время этого испытания оцениваются актуальность и результативность, научная корректность и методическая грамотность (в том числе в использовании электронных средств обучения), информационная, коммуникативная и языковая культура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ