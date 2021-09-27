Тяжелоатлетка из Коми примет участие в первенстве Европы

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Коми.

Спортсменка из Коми Мария Андреева примет участие в первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

Соревнования проходят в финском Рованиеми. В них участвуют около 500 человек из 38 стран, включая 40 россиян. Андреева выступает в возрастной категории U20 (от 15 до 20 лет) в весе до 76 килограмм. На помост она выйдет в среду, 29 сентября.

Тренер Евгений Костин отметил, что их ждет достойная конкуренция, но Андреева готова бороться и побеждать. Они рассчитывают, что спортсменка из Коми завоюет золото.

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