В Коми осудят сотрудника «Ухтаводоканала», из-за которого в колодце задохнулся мужчина

Перед судом предстанет сотрудник МУП «Ухтаводоканал» Фото: Архив "КП"

В Коми состоится суд над сотрудником МУП «Ухтаводоканал». Его обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В мае этого года в Ухте при трагических обстоятельствах погиб работник предприятия. Он спустился в канализационные колодец и потерял сознание. Оказалось, что внизу была сильная загазованность. Мужчину подняли коллеги наверх, вызвали медиков, но спасти ухтинца не смогли. Он умер через несколько дней от последствий острого ингаляционного отравления газообразным сероводородом на больничной койке.

По данным следствия, водопроводный колодец не был проверен на загазованность при помощи газоанализатора. Потерпевший не был обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты, в частности, газоанализатором или газосигнализатором, страховочным поясом с фалом, сигнальным канатом, шланговым противогазом, влагозащитным прорезиненным костюмом, защитной каской со щитком и резиновыми рукавицами. Отсутствовал наряд-допуск на производство работ повышенной опасности, не произведен целевой инструктаж по охране труда.

Кроме того, потерпевший не прошел в установленном порядке внеплановый инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. Несмотря на указанные нарушения, обвиняемый, ответственный за организацию и безопасное производство работ, допустил слесаря к проведению работ, что привело к тяжким последствиям. - В ходе расследования фигурант не признал вину по предъявленному обвинению. Между тем следователем собрана доказательственная база, что позволило уголовное дело направить в суд для рассмотрения по существу, - заключили в пресс-службе СК по Коми.