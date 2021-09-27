В Сыктывкаре почти на сутки отключат воду: список улиц

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В сыктывкарской Орбите почти на сутки планируют отключить холодную воду. Об этом сообщили в пресс-службе городского водоканала.

Воду отключат с девяти утра среды, 29 сентября, до пяти утра четверга. Ее не будет по следующим адресам:

Подвоз воды будет происходить 29 сентября с 10 утра до девяти вечера на улице Петрозаводской, 19,38, на Октябрьском проспекте, 180/1, Тентюковской, 91 и Малышева, 24.

В водоканале пояснили, что в это время планируют провести капремонт стального водовода диаметром 40 сантиметров. Объект ввели в эксплуатацию в 1993 году, и сейчас он находится в аварийном состоянии. В феврале 2021 года на этом участке произошла крупная авария. В результате 23 дома и несколько зданий остались без холодной воды. В водоканале пояснили, что замена этого участка повысит качество водоснабжения.

В водоканале планируют проложить новый водовод диаметром 31,5 сантиметра и длиной 610 метров. Он будет сделан из полиэтилена низкого давления. Этот материал является экологичным и долговечным. На период прокладки нового водовода работниками сыктывкарского водоканала будет проложен временный водопровод. Напор и качество воды на время ремонта будут стабильными. Ожидается, что ремонтные работы завершатся до 30 ноября 2021.

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