Житель Сыктывкара выпроводил гостя ударами ножа

Позже на суде случился неожиданный поворот Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре осудили 43-летнего мужчину, который напал на своего друга с ножом. К счастью, пострадавший выжил и ко дню судебного заседания даже простил обидчика.

Как выяснила прокуратура Коми, все началось с дружеских посиделок за спиртным в апреле этого года. Пьяные мужчины разговаривали, однако вскоре между ними возник спор. Последним аргументом хозяина квартиры было попросить гостя уйти, но тот стал сопротивляться. Уважительной для того причиной, по его мнению, был недопитый алкоголь.

Это взбесило сыктывкарца, и он перешел к более угрожающим методам. Достав нож, он повторил свою просьбу, но друг продолжил сопротивляться. Завязалась драка, во время которой осужденный дважды ударил товарища ножом в живот.

Городской суд пришел к выводу, что за такое преступление нужно отправить агрессора в колонию общего режима на два года. Однако такое решение встретило сопротивление и со стороны адвоката обвиняемого, и со стороны жертвы. Мужчина уже успел простить друга и не хотел, чтобы тот отправился в колонию. Однако Верховный суд Коми не согласился с такой позицией, оставив решение в силе.

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