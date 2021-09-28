Жительница Коми расплатилась в такси наркотиками

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В Ухте городской суд рассмотрел дело местной жительницы, которая нашла нетривиальный способ сбыта наркотиков. Ей вынесли приговор сразу по нескольким статьям: за покупку, хранение и продажу наркотиков.

История началась довольно стандартно: женщина купила наркотики через интернет, оплатив свой заказ и забрав его из закладки. Она поделила товар на две части, одну оставив дома, где позже ее нашли полицейские. Вторую долю горожанка взяла с собой и расплатилась ею с водителем такси, который ее довез до нужного адреса.

Позже выяснилось, что женщина – мать маленького ребенка. К тому же во время следствия она раскаялась в своем поступке. В итоге суд решил отправить ее в колонию общего режима на 4 года и 3 месяца. Женщина начнет отбывать наказание, как только ее ребенку исполнится 14 лет.

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