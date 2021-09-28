В Сыктывкаре увеличивается число больных коронавирусом школьников

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К понедельнику в школах Сыктывкара насчитывался 141 ученик, у которого официально подтвержден коронавирус. В процентах это не так много – 0,43%, однако пока что в плане заражения наблюдается тенденция роста.

Из учителей заражены пока только 10 человек. Немного другая ситуация в дошкольных учреждениях: там на 20 зараженных ковидом педработников приходится 14 заболевших детей.

Предсказуемо больше обозначено случаев заражения сезонными гриппом и ОРВИ. Эти болезни нашли у 89 сотрудников детсадов и более 1,3 тысяч их воспитанников. Также из-за указанных вирусов на больничный ушел 21 педагог школы и свыше 1,8 тысяч учеников.

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