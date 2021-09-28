Власти Сыктывкара выкупят жилье у некоторых горожан

Такое предложение поступит жителям шести домов Сыктывкара Фото: Архив "КП"

Мэрия Сыктывкара опубликовала документ, по которому у жильцов отдельных домов изымут квартиры. Уточняется, что изъятие подразумевает выкуп недвижимости.

В постановлении указаны 6 адресов. Это дома, которые уже официально признаны аварийными. Точные даты, суммы и прочие условия договора определят уже во время соглашения с жильцами.

В список вошли дома по улице Оплеснина, Перевозной, Зои Космодемьянской, а также на Октябрьском проспекте и в Рабочем переулке. В перечне также указан дом в Верхней Максаковке по улице Омской.

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