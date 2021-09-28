В Коми занято 80% коечного фонда для ковид-пациентов

На данный момент в Коми из 2 070 коек занято 1 669
Фото: Архив "КП"
В Коми вновь развернут дополнительные ковид-койки из-за осложняющейся эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.
По его словам, в медицинских учреждениях стараются держать 25% незанятых коек. Однако в последние дни стало расти количество погибших от вируса, а также число тех, кто находится в тяжёлом и среднем состоянии. Из-за этого власти вынуждены наращивать коечный фонд, объяснил руководитель региона.
На данный момент в Коми из 2 070 коек занято 1 669, или 80%.
— То есть запаса уже не хватает, — заключил Уйба.
Он призвал жителей республики активнее вакцинироваться и обезопасить себя от тяжелого течения болезни и смерти.
— Привитый человек защищен в первую очередь от тяжелых последствий, если он заболеет, и уже совершенно точно от летального исхода, — заявил глава.
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