В Коми на карантин закрывают детские сады и школы

В Коми на карантин по ОРВИ полностью закрыты пять детских садов и шесть школ Фото: Архив "КП"

В Коми замечен рост заболеваемости ОРВИ среди детей. К счастью, пока в республику не пришёл грипп, однако школы и детские садики уже начали уходить на карантин.

Так, по словам главы Коми Владимира Уйбы, в Коми закрылись пять детских садов и шесть школ из-за сложившейся эпидситуации.

— Несмотря на принятые меры, мы уже зафиксировали случаи, когда образовательное учреждение приходится закрывать на карантин – полностью, либо частично, — сказал он. Владимир Уйба также выразил опасение, что школы могут уйти на дистанционку, если ситуация будет усугубляться.

— Главное – чтобы снова не пришлось переводить детей на дистант, — сказал он.

За минувшую неделю число заболевших ОРВИ выросло на 11 533 человека. Из них более 52% составляют дети до 14 лет.

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