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Общество28 сентября 2021 9:06

В Коми воспитателями детсадов работают всего пять мужчин

Источник:kp.ru
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В этой сфере работает заметно больше женщин, чем мужчин

В этой сфере работает заметно больше женщин, чем мужчин

Фото: Архив "КП"

Накануне в России отмечался День воспитателя. В честь этого Комистат опубликовал интересную статистику, в которой говорится, что в этой сфере работают больше женщины, чем мужчины. Последних в республике всего пять.

Всего же, по данным ведомства, в 2020 году в детских садах региона работали 6 115 педагогов. Большинство из них женщины.

Также сообщается, что девять мужчин занимали должность музыкального руководителя, пять работали на должности инструктора по физической культуре, двое трудятся учителем-логопедом и учителем-дефектологом.

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