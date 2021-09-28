В Коми воспитателями детсадов работают всего пять мужчин

В этой сфере работает заметно больше женщин, чем мужчин Фото: Архив "КП"

Накануне в России отмечался День воспитателя. В честь этого Комистат опубликовал интересную статистику, в которой говорится, что в этой сфере работают больше женщины, чем мужчины. Последних в республике всего пять.

Всего же, по данным ведомства, в 2020 году в детских садах региона работали 6 115 педагогов. Большинство из них женщины.

Также сообщается, что девять мужчин занимали должность музыкального руководителя, пять работали на должности инструктора по физической культуре, двое трудятся учителем-логопедом и учителем-дефектологом.

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