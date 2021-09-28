За неделю в Коми почти 12 тысяч человек заразились ОРВИ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 20 по 26 сентября в Коми за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 11 533 человека. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, за помощью обратились 6019 несовершеннолетних. Среди заболевших – 52,2% составляют дети в возрасте до 14 лет, 47,8% – взрослые. Неделей ранее заболевших было на 200 больше.

– В регионе циркулируют вирусы не гриппозной этиологии, в которых преобладают риновирусы, – отметили, в Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что, наиболее эффективной мерой профилактики гриппа является прививка. В республике планируют вакцинировать против гриппа не менее 60% населения республики и не менее 75% контингентов «группы риска». Уточняется, что в общей сложности это 492 460 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За неделю в Коми более 9 тысяч человек заболели ОРВИ