В Коми непристегнутый мужчина получил перелом черепа при опрокидывании УАЗа

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Коми произошла серьезная авария, в которой пострадал пассажир УАЗа. Как сообщает пресс-служба ГИБДД по республике, авария случилась накануне на Дорожной улице в селе Корткерос: столкнулись Great Wall и отечественное авто.

За рулем иномарки был 30-летний местный житель. Он въехал в УАЗ под управлением 49-летнего мужчины на нерегулируемом перекрестке Дорожная улица — дорога Сыктывкар — Троицко-Печорск. В результате столкновения российский внедорожник опрокинулся на бок.

Прибывшие на место медики осмотрели всех участников ДТП и увезли с серьезными травмами в больницу 49-летнего пассажира УАЗа. Врачи диагностировали у него перелом черепа, сотрясение и ушибленную рану затылочной части. Травм можно было бы избежать, говорят инспекторы, будь мужчина пристегнут.

Также сообщается, что женщина, находившаяся в салоне УАЗа, получила ушиб правого плеча и правой кисти. Госпитализация ей не понадобилась. Возможно, от серьезных травм ее уберег тот факт, что она ехала пристегнутой.

По данному случаю начато разбирательство.

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