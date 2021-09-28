Мошенники чуть не украли у жительницы Коми 300 тысяч рублей

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Мошенники чуть не украли у жительницы Печоры 1991 года рождения 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что мошенники пытаются взять кредит на ее имя. Для того, чтобы предотвратить это, мужчина предложил женщине самой взять «зеркальный займ». Она взяла в кредит 300 тысяч рублей и стала переводить их на счет, указанный «сотрудником банка». В этот момент банк заблокировал ее карту, и платеж не прошел. Возбуждено уголовное дело о попытке мошенничества.

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