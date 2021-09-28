Жителей Коми ждет аномальная зима

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Жителям России синоптики пообещали аномальную зиму в 2022 году. По их словам, на большей части страны февраль выдастся мягким и теплым.

Так, метеорологи говорят, что выше многолетних значений ожидается на севере Урала и Сибири, а также в Якутии. В остальных же субъектах России температурный фон будет в пределах нормы.

В Гидрометцентре также рассказали, что февраль 2022-го может стать теплее прошлогоднего на большей части страны. Исключением станут только регионы Дальнего Востока — там температура будет ниже нормы, пишет Lenta.ru.

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