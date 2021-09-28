В Коми ввели новую выплату для многодетных семей

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С октября в Коми многодетным семьям будут компенсировать затраты на покупку пожарных извещателей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства труда, занятости и социальной защиты.

Компенсацию расходов на покупку извещателей будут предоставляться семьям однократно. Она не будет превышать 750 рублей на семью. В министерстве пояснили, что такая мера поддержки поможет обеспечить пожарную безопасность своего жилья, а также сохранить от огня жизни и имущество. За компенсацией можно обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ до 15 декабря 2023 года. Даты покупки извещателя должна быть не ранее 1 октября 2021 года.

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