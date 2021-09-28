В Ижемском районе Коми на пожаре в доме погиб мужчина

Фото: архив КП.

Последний день наступил для жителя села Мохча в Ижемском районе Коми. Мужчина погиб ужасной смертью на пожаре.

Как сообщают наши источники, пожар случился сегодня в селе Мохча. Возгорание началось в частном доме. В результате трагического происшествия погиб мужчина. Подробности пока уточняются.

«Комсомолка» направила запросы в администрацию муниципалитета и населенного пункта, а также в пресс-службу МЧС по Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спасались от огня через окна»

Стали известны подробности смертельного пожара в ухтинском общежитии