В Ижемском районе Коми на пожаре в доме погиб мужчина

Фото: архив КП.
Последний день наступил для жителя села Мохча в Ижемском районе Коми. Мужчина погиб ужасной смертью на пожаре.
Как сообщают наши источники, пожар случился сегодня в селе Мохча. Возгорание началось в частном доме. В результате трагического происшествия погиб мужчина. Подробности пока уточняются.
«Комсомолка» направила запросы в администрацию муниципалитета и населенного пункта, а также в пресс-службу МЧС по Коми.
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