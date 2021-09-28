В Сыктывкаре десятки домов останутся без горячей воды и отопления

В Сыктывкаре на время ограничат отопление и горячую воду Фото: архив "КП"

В Сыктывкаре временно ограничат подачу горячего водоснабжения и отопления. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В мэрии уточнили, что отключение произойдет сегодня, 28 сентября, в течение дня до шести вечера. Это будет сделано для ремонта обратного трубопровода диаметром 300 мм по Советской улице. Неудобства коснутся десятки домов.

Так, частично ограничена подача тепловой энергии и горячей воды по адресам:

Авиационный переулок 12, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30;

Береговая 24А, 57Б, 57А;

Д. Каликовой, 14, 19, 21-23, 24А, 24/1, 24/2, 27, 27А, 29;

Заводская 1, 3, 8, 12/1, 13, 14, 14/1, 18, 21, 21/1, 21/3, 66, 78, 87, 92, 103, 105;

Заводской переулок 12;

Кирова, 21, 25, 27, 31, 35, 37, 39, 39а, 45, 46, 56, 58, 60, 64, 64А, 66А, 72, 79, 79А, 79/2, 79/3;

Куратова, 3, 11, 13, 15;

Колхозная 1, 1а, 2, 3а;

Ленина 113, 113А;

Пушкина 2, 3, 5, 5/2, 6, 7, 7/2, 9, 21, 23;

Савина 4, 6, 20, 41, 43;

Советская 47, 49, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 61, 63, 63А, 63Б, 66-68, 70, 71-73, 78, 80, 86, 88, 88/1, 92.

В мэрии обращают внимание, что ограничение будет произведено только по обратному трубопроводу, подача ресурса по прямому трубопроводу сохранится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре почти на сутки отключат воду: список улиц (подробности)