В Коми почти неделю ищут 50-летнего вахтовика Геннадия Иванова

Фото: соцсети

В соцсетях распространяется информация о пропавшем Геннадии Иванове. Мужчине 50 лет, и он не местный. Об исчезновении человека сообщили волонтеры Усинска.

Уточняется, что Геннадий приехал в город, поскольку работал на вахте. Сам он родом из Оренбургской области. О том, куда он ушел и где его видели в последний раз, в ориентировке не сообщается, известно только, что ищут его уже почти неделю – мужчина исчез 23 сентября.

Те, кто видел его в последний раз, не могут сказать, во что пропавший был одет, однако известно, что он взял с собой дорожную сумку. Всех, кто видел мужчину на фото, просят сообщить по номеру 112 или 8-963-557-01-54.

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